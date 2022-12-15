Карлос Алькарас стал победителем в номинации «Прогресс года»

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл номинацию «Прогресс года». Об этом сообщила ATP на официальном сайте.
Помимо Алькраса на победу в этой номинации также претендовали американец Максим Кресси, представитель Велкиобритании Джек Дрэйпер и датчанин Хольгер Руне. Карлос стартовал в текущем сезоне с 32-й позиции и смог переместиться на первую строчку рейтинга. В 2022 году испанец взял титулы на Открытом чемпионате США, в Барселоне, Мадриде, Майами и Рио-де-Жанейро.
Напомним, Карлос Алькарас из-за травмы вынужденно пропустил Итоговый чемпионат ATP в Турине. Также он не сыграл на Кубке Дэвиса. Карлос стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга, а также самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тура.
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