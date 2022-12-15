Алькарас прокомментировал победу в номинации «Прогресс года»

Победитель Открытого чемпионата США и первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своей победе в номинации «Прогресс года».

«Я действительно рад получить эту награду и хочу сказать спасибо всем моим коллегам, которые признали меня лучшим в этой номинации. Это удивительное достижение. Этот год был действительно хорошим для меня, годом мечты, и я надеюсь показать себя ещё лучше в 2023 году. Большое всем спасибо», — написал испанец в социальных сетях.

Отметим, что в 2022 году 19-летний Алькарас стал лидером по сумме призовых в туре: он заработал $ 10 102 330. Юному испанцу удалось обогнать 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, счёт которого пополнился на $ 9 934 582. Алькарас стал вторым теннисистом не из «Большой тройки» (Федерер, Надаль, Джокович), заработавшим более $ 10 млн призовых за год. В 2016 году такого результата добился британец Энди Маррей ($ 16 349 701).