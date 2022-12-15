Циципас: я люблю критику, нравится получать её. Так можно приблизиться к совершенству

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какое значение в его карьере имеет критика.

«Критика важна — люблю её, и мне нравится ее получать. Когда я был моложе, я был очень чувствителен к высказываниям, но чем старше становился, тем больше понимал, что это важно. Только так можно достичь совершенства. Я имею в виду, что совершенства на самом деле не существует, но вы можете приблизиться к нему.

Это также связано с вашим отношением к тому, что вы делаете на корте. Если вы играете с любовью и заботой, если вы просыпаетесь каждое утро и делаете все возможное, чтобы преуспеть в том, чем заниматесь, с людьми, которые преследуют ту же мечту, все возможно в этой жизни. С помощью психологии и ума вы достигните всего, чего захотите. Вот где все начинается. Все начинается с идеи», — приводит слова Циципаса RedBull.