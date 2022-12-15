ITF признала Рафаэля Надаля и Игу Свёнтек лучшими спортсменами сезона

Международная федерация тенниса (ITF) признала обладателя 22 титулов турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля и польскую спортсменку Игу Свёнтек лучшими в текущем сезоне. Об этом говорится на официальном сайте организации.

В этом сезоне Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». Также испанец взял титулы в Акапулько (Мексика) и Мельбурне. Теннисист квалифицировался на Итоговый турнир, однако проиграл два из трёх матчей в группе и покинул соревнования. Рафаэль Надаль закончил год на втором месте рейтинга, пропустив вперёд соотечественника, Карлоса Алькараса.

На счету Свёнтек победы на Открытом чемпионате Франции и US Open. Полька выигрывала также в Сан-Диего (США), Риме (Италия), Штутгарте (Германия), Майами (США), Индиан-Уэллсе (США) и Дохе (Катар). На Итоговом турнире ей не удалось добиться успеха. В полуфинале Свёнтек потерпела поражение от белорусской теннисистки Арины Соболенко. Ига завершила сезон на первой строчке рейтинга.