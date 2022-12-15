Надаль поделился эмоциями от получения награды лучшему теннисисту года по версии ITF

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о награде лучшему теннисисту сезона по версии Международной федерации тенниса.

«Я очень счастлив получить эту награду ITF в пятый раз. Когда впервые стал победителем в этой номинации в 2008 году, я не ожидал, что 14 лет спустя буду играть на таком высоком уровне. Было действительно невероятно выиграть Открытый чемпионат Австралии, и, конечно же, победить на «Ролан Гаррос». Очень благодарен за поддержку моей команде и болельщикам по всему миру. Уже с нетерпением жду сезона 2023 года», — приводит слова Надаля пресс-служба ITF.

В этом сезоне Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». Испанец также взял титулы в Акапулько (Мексика) и Мельбурне.