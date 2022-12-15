Тарпищев рассказал, при каком условии Медведев снова сможет стать первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что игроку Даниилу Медведеву по силам вновь стать первым номером мирового рейтинга.
Что требуется Медведеву для возвращения на вершину рейтинга? Достоинства, которых у Медведева много, никуда не делись, однако нельзя забывать, что в середине весны он перенес операцию. Более того, проблемы, связанные с этой травмой, присутствовали и раньше. То есть в минувшем сезоне у Медведева, по сути, не было нормального подготовительного периода, и это отразилось на его стабильности: хорошие выступления чередовались с неудачными.
Неслучайно, выигрывая турниры в Мексике и Вене, он потом оба раза проигрывал свои первые матчи. Такие результаты говорят о том, что он не успевал восстанавливаться, а где-то был недостаточно уверен в себе. Но при условии нормальной подготовки стабильность вернется, и тогда Медведеву, безусловно, снова будет по силам стать первым. Ведь у него, в отличие от большинства конкурентов, почти нет удобных и неудобных соперников. Практически со всеми он играет ровно", — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».
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