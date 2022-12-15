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Тарпищев рассказал, при каком условии Медведев снова сможет стать первой ракеткой мира

Тарпищев рассказал, при каком условии Медведев снова сможет стать первой ракеткой мира
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что игроку Даниилу Медведеву по силам вновь стать первым номером мирового рейтинга.

Что требуется Медведеву для возвращения на вершину рейтинга? Достоинства, которых у Медведева много, никуда не делись, однако нельзя забывать, что в середине весны он перенес операцию. Более того, проблемы, связанные с этой травмой, присутствовали и раньше. То есть в минувшем сезоне у Медведева, по сути, не было нормального подготовительного периода, и это отразилось на его стабильности: хорошие выступления чередовались с неудачными.

Неслучайно, выигрывая турниры в Мексике и Вене, он потом оба раза проигрывал свои первые матчи. Такие результаты говорят о том, что он не успевал восстанавливаться, а где-то был недостаточно уверен в себе. Но при условии нормальной подготовки стабильность вернется, и тогда Медведеву, безусловно, снова будет по силам стать первым. Ведь у него, в отличие от большинства конкурентов, почти нет удобных и неудобных соперников. Практически со всеми он играет ровно", — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».

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