Тарпищев: Касаткина на корте — профессор. Она с детства была очень талантлива

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслям о попадании двух россиянок в топ-10 по итогам года.
«Две россиянки в топ-10 — неожиданность? Вовсе нет! Например, я считал, что Людмила Самсонова может быть в первой пятёрке. Сейчас она двадцатая, но по своему потенциалу — характеру, заряженности на результат и уровню игры — должна стоять гораздо выше.
Удивлён ли результатом Касаткиной? Касаткина с детства была очень талантлива. По мысли на корте она уже давно профессор, только играет не на самых высоких скоростях, и в этом проблема. Соперничать с теннисистками, которые сильнее бьют по мячу, ей тяжело. Кроме того, в своё время имел место неразумный тренировочный процесс и неграмотное планирование календаря. Хотя тут многое больше зависело не столько от самой Касаткиной, сколько от окружающих её людей. А этот год сложился для неё успешно, потому что некоторые ошибки были исправлены», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».
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