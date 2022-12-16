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Свёнтек высказалась о награде лучшей теннисистке мира по итогам сезона

Свёнтек высказалась о награде лучшей теннисистке мира по итогам сезона
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою награду лучшей теннисистке года по версии ITF.

«Это был большой год для меня, и такие значительные награды показывают, как далеко удалось продвинуться. Я ценю это и хочу поблагодарить ITF. Этого бы не случилось без моей команды, моей семьи и моих фанатов из Польши и всего мира. Считайте это нашей совместной наградой за удивительные приключения на корте в 2022 году», — цитирует Свёнтек пресс-служба ITF.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон. Также Ига стала пятой теннисисткой, выигравшей не меньше восьми трофеев за сезон в одиночном разряде в XXI веке.

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