В 2023 году в Индиан-Уэллсе зрителям не нужно будет предъявлять подтверждение вакцинации

В 2023 году на турнире BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) зрителей будут пропускать на трибуны без предъявления подтверждения вакцинации от COVID-19.

«После консультации с экспертами в области здравоохранения и индустрии, включая доктора Дэвида Агуса, профессора медицины и биомедицинской инженерии в Университете Южной Калифорнии, BNP Paribas Open в 2023 году не будет требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 от болельщиков, которые посетят соревнования в Индиан-Уэллсе. Мы продолжим пристально следить за ситуацией до начала турнира и пересмотрим любые директивы, если потребуется. Политика в отношении обедов в помещении также будет отдельно рассмотрена ближе к турниру.

Мы ждём с нетерпением присутствия каждого из вас в нашем теннисном раю в марте 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

В 2022 году каждый зритель на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе должен был иметь действующее подтверждение о полном курсе вакцинации от COVID-19.

В 2023 году турнир пройдёт с 8 по 19 марта.