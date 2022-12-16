«Очевидно, что мы должны продолжить». Медведев заявил, что не намерен менять тренера

Экс первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не видит вины своего нынешнего тренера Жиля Сервара в своих неудачах в 2022 году. Россиянин заявил, что не намерен менять тренера в ближайшее время.
«С моей стороны очевидно, что мы должны продолжить. Сезон был не очень успешным. Я чувствую, что с ним я ещё могу сделать шаг вперёд как игрок. В Турине я три раза проиграл 6:7 в третьем сете. Это не вина Жиля, я сам должен стать лучше. Мы работаем хорошо, это принесёт свои плоды», — приводит слова Медведева Tennis Majors.
Даниил Медведев в этом сезоне выиграл два турнира уровня АТР, дошёл до четвёртого круга на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос», а также проиграл в финале Australian Open. Россиянин квалифицировался на Итоговый турнир, однако не смог выйти из группы.
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