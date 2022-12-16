22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о запуске собственного гостиничного бренда Zel, учреждённого совместно с сетью отелей Meliá.

Обе стороны будут владеть 50% акций нового проекта, который предполагает открытие от 20 до 25 отелей в течение следующих пяти лет.

«Я знаю, что с каждым днём становлюсь ближе к пенсии, но я стараюсь сделать так, чтобы этот день наступил как можно позже, и постоянные тренировки помогают мне постоянно отодвигать этот день. Однако ясно, что рано или поздно этот момент настанет, а кроме тенниса, в жизни есть и другие вещи», — приводит слова Надаля Ubitennis.

Также «грунтовый король» объяснил выбранное название для гостиничной сети.

«Zel на Мальорке означает небо, и именно это вдохновило нас на выбор — небо», — добавил теннисист.