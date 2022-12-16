Феликс Оже-Альяссим и Лейла Фернандес стали теннисистами года в Канаде

Канадские теннисисты Феликс Оже-Альяссим и Лейла Фернандес стали теннисистами года в своей стране. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса Канады.

22-летний Оже-Альяссим и 20-летняя Лейла Фернандес стали лучшими теннисистами года в мужском и женском одиночных разрядах. Феликс получил эту награду второй год подряд, а Лейла — третий. Парным игроком года в Канаде стал Денис Шаповалов.

«Приведший сборную Канады к своему первому в истории титулу Кубка Дэвиса и выигравший четыре титула ATP в одиночном разряде Феликс Оже-Альяссим является достойным лауреатом в мужском разряде… Лейла продолжает демонстрировать свои навыки и доказывать, что она является одним из главных талантов в WTA-туре», — говорится в пресс-релизе федерации.