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Чорич — об Алькарасе: уверен, что он останется на вершине

Чорич — об Алькарасе: уверен, что он останется на вершине
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Хорватский теннисист Борна Чорич высказался о первой ракетке мира 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе.

«То, что он делает, невероятно. Он потрясающий игрок, невероятный талант, и я знаю, что он очень хороший парень. Я не сомневаюсь, что он останется там (на вершине рейтинга ATP. — Прим. «Чемпионата»). Что касается меня, то я бы точно не справился бы с этим в таком возрасте», — сказал Чорич в интервью Arab News.

Напомним, сегодня Борна Чорич сыграет с Андреем Рублёвым в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби. На этих соревнованиях Чорич заменил американца Фрэнсиса Тиафо, который не смог прилететь в ОАЭ из-за травмы.

Карлос Алькарас является самым молодым лидером мирового рейтинга в истории среди мужчин. Он также примет участие в турнире в Абу-Даби и будет стартовать с полуфинала. Его соперником станет победитель пары Чорич — Рублёв.

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