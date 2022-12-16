Надаль объявил о прекращении сотрудничества с тренером Франсиско Ройгом
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в соцсетях пост, в котором объявил о расставании с тренером Франсиско Ройгом.
«Я хочу сообщить вам, что Франсиско Ройг покидает нашу команду. Франсиско был важным человеком в моей карьере, и я очень благодарен ему за все эти годы работы и дружбы. Когда мы начинали работать вместе, я был ещё ребёнком и вместе с моим дядей Тони мы только начали бегать круги по стадиону.
Франсиско — отличный тренер, который очень хорошо разбирается в теннисе и очень помог мне становиться всё лучше и лучше. У меня к нему только слова благодарности, и я желаю ему всяческих успехов в его новом проекте», — написал Надаль.
Франсиско Ройг работал с Надалем с 2005 года.
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