Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, почему родители отправили его заниматься теннисом.

«Мой отец помогал строить теннисную академию. После того как была построена теннисная академия, он стал главным специалистом по техническому обслуживанию. Мой отец жил в теннисном центре. Это позволило мне и моему брату-близнецу быть там бесплатно. Мы иногда с братом оставались там на ночь и спали на массажном столе.

Честно говоря, забавно, потому что они делали всё это, чтобы поместить меня в теннисную академию. Главное, что я скитался в нашем районе после школы и просто был в хорошей обстановке», — приводит слова Тиафо Sportskeeda.

24-летний Фрэнсис Тиафо является профессионалом с 2015 года. На данный момент он занимает 19-ю строчку в рейтинге ATP.