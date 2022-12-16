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Стефанос Циципас рассказал, кто является его теннисным вдохновителем

Стефанос Циципас рассказал, кто является его теннисным вдохновителем
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Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас назвал 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича своим теннисным вдохновителем.

«Он самый жёсткий и самый последовательный. Перфекционист, поднявший теннис на новый уровень. Его диета, физическая работа, эластичность и профессионализм в каждой из областей – всё это вещи, которые я стараюсь у него перенимать.

Лично я чувствую себя очень вдохновлённым. Чувствую, что есть много вещей, которые я могу использовать в своём теннисе и благодаря которым расширять знания о своей игре», — приводит слова Циципаса Clay tenis.

В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США.

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