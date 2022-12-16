Андрей Рублёв — Борна Чорич: текстовая онлайн-трансляция турнира в Абу-Даби

Сегодня, 16 декабря, российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) встретится с хорватом Борной Чоричем (26-я ракетка мира) в рамках четвертьфинала выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдёт на хардовом покрытии.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Борна Чорич на турнире в Абу-Даби. Встреча начнётся не ранее 17:00 мск.

По личным встречам Рублёв ведёт 4-0, считая победу в своеобразном формате Итогового молодёжного турнира в Милане в 2017 году. После этого Андрей выигрывал в четвертьфинале Дохи-2018, в первом круге «Мастерса» в Шанхае в 2019-м и в финале турнира в Санкт-Петербурге — 2020, причём ни в одном из четырёх матчей не отдал Борне ни сета.