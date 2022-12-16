Андрей Рублёв — об Уимблдоне: если нас снова забанят, то это будет хуже для тенниса

Полуфиналист Итогового турнира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон в 2023 году.

«Очень хорошо, что ATP более открыта для помощи всем. Если нас забанят второй год подряд и мы не увидим никаких изменений, то это будет хуже для тенниса. Это только разжигает больше огня в теннисе и не помогает ситуации. Мы предлагаем помощь в любом возможном направлении. Мы хотим показать, что теннис не может так сильно зависеть от политики», — приводит слова Рублёва Sportskeeda.

Напомним, ранее ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на £ 825 тыс. (около $ 1 млн) за исключение из турниров под своей эгидой минувшим летом теннисистов из России и Беларуси.