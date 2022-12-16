Андрей Рублёв эмоционально ответил на вопрос о своей ментальности на корте
Поделиться
Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально ответил на вопрос о своей ментальности на корте.
«Считаю ли я ментальность своей слабой стороной? Нет, просто потому что я такой, какой есть. Я очень эмоциональный и воспринимаю всё очень близко к сердцу, когда это что-то важное для меня… и теннис, очевидно, всё для меня. Каждый матч, каждое очко, я отношусь к нему очень эмоционально и очень трепетно. Я всё принимаю близко к сердцу, поэтому ментальное совершенствование требует от меня времени», — приводит слова Рублёва Sportskeeda.
Андрей Рублёв примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 18 декабря. На соревновании также сыграют Стефанос Циципас, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и другие.
Комментарии
- 16 декабря 2022
-
16:59
-
16:36
-
16:33
-
16:14
-
16:10
-
15:30
-
15:24
-
14:55
-
14:34
-
14:34
-
14:20
-
13:08
-
11:42
-
11:08
-
10:48
-
10:16
-
09:54
-
09:37
-
09:15
-
00:11
- 15 декабря 2022
-
23:46
-
23:12
-
22:45
-
22:27
-
21:56
-
21:30
-
21:13
-
20:49
-
19:19
-
18:38
-
17:59
-
17:33
-
16:43
-
15:43
-
15:28
Партнерский контент