Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально ответил на вопрос о своей ментальности на корте.

«Считаю ли я ментальность своей слабой стороной? Нет, просто потому что я такой, какой есть. Я очень эмоциональный и воспринимаю всё очень близко к сердцу, когда это что-то важное для меня… и теннис, очевидно, всё для меня. Каждый матч, каждое очко, я отношусь к нему очень эмоционально и очень трепетно. Я всё принимаю близко к сердцу, поэтому ментальное совершенствование требует от меня времени», — приводит слова Рублёва Sportskeeda.

Андрей Рублёв примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 18 декабря. На соревновании также сыграют Стефанос Циципас, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и другие.