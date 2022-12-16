Финалист Открытого чемпионата Франции – 2013, бывший испанский теннисист Давид Феррер назначен капитаном сборной Испании.

Экс третья ракетка мира подписал с федерацией тенниса своей страны трёхлетний контракт. На этом посту он сменил Серхи Бругеру.

Сообщается, что назначению Феррера поспособствовала также его тесная связь с Альбертом Молиной — менеджером первой ракетки мира Карлоса Алькараса. При этом, по информации AS, окончание сотрудничества с Бругерой было обусловлено не столько вылетом в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2022 от Хорватии, сколько его сотрудничеством с немецким теннисистом Александром Зверевым, заканчивать которое Бругера не намерен.

Примечательно, что Феррер тоже тренировал Зверева в 2021 году.