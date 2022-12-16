Рафаэль Надаль исключил скорое завершение карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что с нетерпением ждёт следующий сезон и не планирует завершать профессиональную карьеру.

«Я всё ещё профессиональный спортсмен, и я хочу, чтобы это продолжалось. Прилагаю усилия, чтобы это продолжалось как можно дольше. Выход на пенсию начинается с того дня, когда вы начинаете делать меньше для того, чтобы достичь цели. Но я не на этом этапе. Я работаю каждый день с правильной энергией, чтобы избежать этого. Но это, конечно, когда-то произойдёт. Уже с нетерпением жду сезона 2023 года», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

По итогам сезона Надаль впервые в карьере завоевал награду любимого игрока болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал лучшим теннисистом года по версии ITF.