Стефанос Циципас уверенно обыграл Кэмерона Норри в 1/4 выставочного турнира в Абу-Даби
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртая ракетка мира) обыграл британца Кэмерона Норри (14-я ракетка мира) в рамках четвертьфинала выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии.
Циципас одержал победу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Норри пять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного. Циципас четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10.
В полуфинале Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале своего соперника ожидает испанец Карлос Алькарас, за последнее место в полуфинале поборются россиянин Андрей Рублёв и хорват Борна Чорич.
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