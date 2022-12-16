Рууд получил награду ATP за спортивное поведение и честную игру

Третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд получил награду Стефана Эдберга, вручаемую за честную игру, профессионализм и порядочность на корте и вне его, сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP).
С 2004 года этот приз вручали только Роджеру Федереру (13 раз) и Рафаэлю Надалю (пять раз, в том числе последние четыре года). В этом году, помимо Рууда, в числе номинантов были Надаль, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсис Тиафо.
«Большое спасибо всем, кто голосовал за меня в этом году. Очень польщён и счастлив получить этот приз. Постараюсь сохранить правильный настрой на следующий год. Не могу дождаться возвращения на корт», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.
В минувшем сезоне 23‑летний Каспер Рууд выиграл три трофея и дважды сыграл в финале турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный момент норвежец занимает третье место в рейтинге ATP.
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