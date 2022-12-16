«Величайшие игроки, оказавшиеся в одной эпохе». Рублёв о доминировании Джоковича и Надаля

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о том, почему Новак Джокович и Рафаэль Надаль по-прежнему продолжают выигрывать на крупных турнирах, несмотря на свой возраст и появление целой плеяды молодых и талантливых игроков.



«Прежде всего, они являются одними из величайших игроков за всю историю и просто так получилось, что они оказались в одной эпохе. Кроме того, каждый из них обладает потрясающим игровым опытом. Поэтому они всегда точно знают, что нужно делать в тот или иной момент», — приводит слова Рублёва Clay Tenis.



История личных противостояний Рублева с Надалем насчитывает всего три матча — два россиянин проиграл, один выиграл. В очных противостояниях с Джоковичем у Рублёва такая же статистика.



Напомним, сегодня российский теннисист одержал победу над хорватом Борной Чоричем в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

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