Тарпищев: Хачанов обязан быть в десятке лучших игроков мира, Карацев — в топ-20

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о российских теннисистах Карене Хачанове и Аслане Карацеве.

«Хачанов тоже просто обязан быть в десятке — при условии правильно выстроенного тренировочного процесса. По характеру Карену больше всего подходит хорват Ведран Мартич, с которым они после перерыва работали в этом году. А лучшие результаты в длинных матчах Хачанова я объясняю тем, что его главный козырь — подача. И когда он подаёт с первого мяча с точностью под 70 процентов, а потом начинает разводить с задней линии, такая тактика лучше всего даёт результат именно на длинной дистанции, поскольку соперники постепенно начинают уставать.



По игре Карацев должен быть в топ-20. Надеюсь, что возобновление работы с Егором Яцыком (белорусский тренер, работавший с Карацевым до этого года. — Прим. «Чемпионата») даст свои плоды. До Карацева порой бывает трудно достучаться, но Яцык — требовательный, по-хорошему злой тренер и знает, как это можно сделать. Неслучайно же именно с ним добился прогресса Роман Сафиуллин, который в октябре вошёл в топ-100, играя на уровне первого полтинника», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».