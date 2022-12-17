Надаль поздравил Рууда с наградой за честную игру. Рафаэль получал этот приз 4 года подряд
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда с наградой Стефана Эдберга. Этот приз вручается за честную игру, профессионализм и порядочность на корте и вне его.
«Великолепно, Каспер, поздравляю», — написал Надаль в социальных сетях.
С 2004 года награду вручали только Роджеру Федереру (13 раз) и Рафаэлю Надалю (пять раз, в том числе последние четыре года). В этом году, помимо Рууда, в числе номинантов были Надаль, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсис Тиафо.
В минувшем сезоне 23‑летний Каспер Рууд выиграл три трофея и дважды сыграл в финале турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный момент норвежец занимает третье место в рейтинге ATP.
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