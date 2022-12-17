Ник Кирьос опубликовал эпатажные фото со своей рождественской вечеринки

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях забавные снимки со своей рождественской вечеринки.
«Рождественская вечеринка Кирьосов – это серьёзно», — подписал фото Ник.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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