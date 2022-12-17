Карлос Алькарас рассказал, как относится к Новаку Джоковичу

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о сербском игроке Новаке Джоковиче.
«Для развития тенниса лучше, когда участвуют сильнейшие игроки. Болельщикам интереснее наблюдать за играми лучших. Я хочу видеть Джоковича на каждом турнире. Всегда говорил, что, если вы хотите стать лучшим, нужно победить лучшего игрока в мире. Мне повезло, что Джокович до сих пор находится в туре.
Конечно, в этом году у меня будет много сложностей, и я должен быть к этому готов. Постараюсь закончить 2023 год на первом месте рейтинга. Это будет долгий сезон, но, конечно, хочу наслаждаться им», — приводит слова Алькараса пресс-служба выставочного турнира в Абу-Даби.
Напомним, Карлос Алькарас из-за травмы вынужденно пропустил Итоговый чемпионат ATP в Турине. Также он не сыграл на Кубке Дэвиса. Карлос стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга, а также самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тура.
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