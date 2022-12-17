Тарпищев предположил, будут ли Свёнтек и Алькарас на вершине мирового рейтинга в 2023-м

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о польке Иге Свёнтек и испанце Карлосе Алькарасе, которые занимают первое место в рейтингах WTA и ATP.
«Как долго Свёнтек и Алькарас смогут продержаться на вершине? Свёнтек, вполне возможно, стала первой надолго. Голова у неё на месте, а в теннисном плане практически нет слабых мест.
Алькарас в силу качественной, разносторонней подготовки играет очень интересно. Он моторный, быстрый, умеет практически всё, а своим ранним развитием где-то напоминает Бориса Беккера и Ллейтона Хьюитта. Недостатком у него можно считать лишь вторую подачу, как, кстати, и у Свёнтек. Но у мужчин результаты на таком уровне прогнозировать сложнее. У него ведь в конце года травмы пошли, а это не очень хороший показатель», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».
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