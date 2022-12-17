Рублёв: хотим показать, что теннис может быть выше политики. Но Уимблдон не заинтересован

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о переговорах о допуске россиян на Уимблдон 2023 года.

«У нас была встреча с руководством «Шлемов» и ATP. Очень хорошо, что ATP более открыта и хочет помочь всем. Мы предложили много вариантов, много вариантов помощи. Настоящей помощи. Потому что, если нас не допустят второй год подряд, ничего не изменится, а теннису будет только хуже. Это только усилит напряжение, а ситуации никак не поможет. А мы предлагаем помощь, мы хотим показать, что теннис может быть больше политики.

Однако Уимблдон не заинтересован. Наверное, английские власти убедили их, что политика важнее. Хотя мы можем показать, что спорт возможно отделить от политических вопросов. Это может быть хорошим началом. Но я понимаю, что это сложно, потому что спорт всегда используют для политических манипуляций», — приводит слова Рублёва Clay Tennis.