«1,5 титула со «Шлемов» на двоих». Павлюченкова опубликовала фото с Рыбакиной

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях совместные фото с чемпионкой Уимблдона – 2022 представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Девушки вместе тренируются в Дубае (ОАЭ).

«1,5 титула на турнирах «Большого шлема» на двоих», — подписала фото Павлюченкова, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

31-летняя уроженка Самары Павлюченкова досрочно завершила прошедший сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 368-е место. Россиянка планирует вернуться в тур на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 9 по 14 января.