Тренер Свёнтек: русских правильно отстранили от Уимблдона. Я общаюсь только с Касаткиной

Томаш Викторовски, тренер первой ракетки мира польки Иги Свёнтек, высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от Уимблдона.
«Лично я считаю, что Уимблдон поступил правильно, жёстко отстранив теннисистов из России и Беларуси. Дарья Касаткина — единственная теннисистка из той части мира, с которой я вообще общаюсь. Как и с её тренером. Мы не друзья, мы не проводим время вместе, но и не игнорируем друг друга, совсем наоборот. Тренируемся с Дашей как с единственной русской спортсменкой.
Тур воспринял действия России очень мягко. Жёсткие решения нужно было принимать раньше. Мы перестали ездить в Китай во время дела с Пэн Шуай, а то, что произошло в феврале, заслуживало более серьёзной реакции. Ига также много раз высказывала свои взгляды на спецоперацию (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ) на Украине», — приводит слова тренера Tennis up to date.
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