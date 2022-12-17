Фото: Паула Бадоса целуется с бойфрендом на крыше небоскрёба в Дубае

13-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала на своей странице в социальных сетях новые фото с возлюбленным – кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. На фото пара позирует на крыше небоскрёба в Дубае (ОАЭ).

«Самый высокий поцелуй», — подписали фото возлюбленные.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года. Хуан — лицо косметической линии бренда Tom Ford.

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.