Фото: Паула Бадоса целуется с бойфрендом на крыше небоскрёба в Дубае

13-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала на своей странице в социальных сетях новые фото с возлюбленным – кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. На фото пара позирует на крыше небоскрёба в Дубае (ОАЭ).
«Самый высокий поцелуй», — подписали фото возлюбленные.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Бадоса и Бетанкур встречаются с 2021 года. Хуан — лицо косметической линии бренда Tom Ford.
Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.
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