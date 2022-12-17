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Рублёв обыграл Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Рублёв обыграл Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби
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Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмое место в рейтинге ATP) одержал уверенную победу над первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии.

Рублёв победил в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 59 минут. На счету Алькараса три эйса и одна двойная ошибка. Рублёв три раза подал навылет и допустил две двойные ошибки.

В финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) российский теннисист встретится с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом. В матче за пятое место британец Кэмерон Норри выиграл у хорвата Борны Чорича (6:3, 7:5).

Абу-Даби (м). 1/2 финала
17 декабря 2022, суббота. 18:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
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