Рублёв обыграл Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмое место в рейтинге ATP) одержал уверенную победу над первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии.

Рублёв победил в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 59 минут. На счету Алькараса три эйса и одна двойная ошибка. Рублёв три раза подал навылет и допустил две двойные ошибки.

В финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) российский теннисист встретится с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом. В матче за пятое место британец Кэмерон Норри выиграл у хорвата Борны Чорича (6:3, 7:5).