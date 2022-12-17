Старшему тренеру сборной России по теннису Игорю Куницыну вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР).

Это произошло сегодня, 17 декабря, на ежегодной конференции ФТР в Москве. Государственную награду Куницыну вручил министр спорта России Олег Матыцин.

Благодарности президента России были удостоены также заслуженный мастер спорта России Анастасия Мыскина, члены правления ФТР Маргарита Колобашкина и Анна Скородумова и доктор медицинских наук Елена Яшина. Кроме того, значительная группа деятелей российского тенниса была награждена благодарностью министра спорта РФ.

Почётным знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в РФ» наградили почётного президента ФТР Ярослава Калагурского, президента Федерации тенниса Москвы Евгения Пантелеева и заслуженного тренера России Бориса Собкина.

Работа федерации за отчётный период была признана удовлетворительной. С отчётом на конференции выступил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

«Полагаю, у нас есть немало оснований гордиться плодами своего труда в очень непростой период. В нынешнее время российский теннис почти в одиночку успешно представляет нашу страну за рубежом. Выполняются поставленные ранее задачи по развитию вида спорта. Мы не отстаём от требований времени, внедряя в свою практическую деятельность технологические и научные достижения, применяя новые знания», — приводит слова Тарпищева официальный сайт ФТР.