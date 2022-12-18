Рублёв высказался о разгромной победе над Алькарасом на выставочном турнире в Абу-Даби

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал разгромную победу над первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. Напомним, что встреча, которая продолжалась всего 59 минут, завершилась в пользу 25-летнего уроженца Москвы со счётом 6:2, 6:1.
«Я очень рад, что смог одержать победу. Карлос до этой встречи не играл, а я уже сыграл здесь матч, так что мне было проще.
В финале против Циципаса мне будет нелегко, однако мне не терпится выйти на корт и получить удовольствие. Это будет весело», — цитирует Рублева Тennis Majors.
Последний раз Циципас и Рублёв встречались между собой на Итоговом чемпионате ATP в Турине. Тогда победу праздновал российский теннисист – 3:6, 6:3, 6:2.
- 18 декабря 2022
-
06:00
- 17 декабря 2022
-
22:02
-
19:25
-
18:27
-
16:22
-
15:07
-
14:18
-
13:06
-
11:31
-
10:42
-
10:40
-
10:14
-
09:47
-
09:33
-
09:14
-
05:44
- 16 декабря 2022
-
23:01
-
20:34
-
19:08
-
16:59
-
16:36
-
16:33
-
16:14
-
16:10
-
15:30
-
15:24
-
14:55
-
14:34
-
14:34
-
14:20
-
13:08
-
11:42
-
11:08
-
10:48
-
10:16