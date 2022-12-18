Рублёв высказался о разгромной победе над Алькарасом на выставочном турнире в Абу-Даби

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал разгромную победу над первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. Напомним, что встреча, которая продолжалась всего 59 минут, завершилась в пользу 25-летнего уроженца Москвы со счётом 6:2, 6:1.

«Я очень рад, что смог одержать победу. Карлос до этой встречи не играл, а я уже сыграл здесь матч, так что мне было проще.

В финале против Циципаса мне будет нелегко, однако мне не терпится выйти на корт и получить удовольствие. Это будет весело», — цитирует Рублева Тennis Majors.

Последний раз Циципас и Рублёв встречались между собой на Итоговом чемпионате ATP в Турине. Тогда победу праздновал российский теннисист – 3:6, 6:3, 6:2.