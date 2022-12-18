Карлос Алькарас опубликовал пост после разгромного поражения от Андрея Рублёва

Победитель Открытого чемпионата США, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о поражении от россиянина Андрея Рублёва на выставочном турнире в Абу-Даби. Испанец смог взять лишь три гейма у своего соперника.

«Продолжаю работать. чтобы вернуться к лучшему уровню игры! По-другому никак! Поехали», — написал Алькарас в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА

Рублёв победил в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 59 минут. На счету Алькараса три эйса и одна двойная ошибка. Рублёв три раза подал навылет и допустил две двойные ошибки.

В финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) российский теннисист встретится с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом. В матче за пятое место британец Кэмерон Норри выиграл у хорвата Борны Чорича (6:3, 7:5).