Карлос Алькарас опубликовал пост после разгромного поражения от Андрея Рублёва

Победитель Открытого чемпионата США, первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о поражении от россиянина Андрея Рублёва на выставочном турнире в Абу-Даби. Испанец смог взять лишь три гейма у своего соперника.
«Продолжаю работать. чтобы вернуться к лучшему уровню игры! По-другому никак! Поехали», — написал Алькарас в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА
Рублёв победил в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 59 минут. На счету Алькараса три эйса и одна двойная ошибка. Рублёв три раза подал навылет и допустил две двойные ошибки.
В финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) российский теннисист встретится с четвёртой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом. В матче за пятое место британец Кэмерон Норри выиграл у хорвата Борны Чорича (6:3, 7:5).
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