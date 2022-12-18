Новак Джокович трогательно попрощался с тренером Синишей Михайловичем

Победитель 21 турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о смерти своего соотечественника футбольного тренера Синиши Михайловича.

«Покойся с миром, дорогой Синиша. Соболезную семье Михайловича. Спасибо за всё, что вы сделали для нашего спорта, а также в Италии. Ваше значение не описать словами», — написал Джокович в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА

Синиша Михайлович скончался на 54-м году жизни. В 2019 году Михайловичу поставили диагноз «лейкемия». Специалист прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него случился рецидив. Отметим, что всё это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру.

В 2006 году начал карьеру тренера, став помощником в «Интере». После он работал в «Фиорентине», сборной Сербии, «Сампдории», «Торино». Последние три сезона Михайлович руководил «Болоньей», которую покинул в начале сентября 2022 года.