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Британец Норри: хочу видеть русских на Уимблдоне. Медведев и Рублёв могли выиграть его

Британец Норри: хочу видеть русских на Уимблдоне. Медведев и Рублёв могли выиграть его
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Британский теннисист Кэмерон Норри высказался об отсутствии российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне в этом сезоне.

«Трудно сказать, какая позиция у каждой из сторон – ITF, Уимблдона, ATP, – сейчас я не уверен. Я хочу, чтобы лучшие игроки мира участвовали. В этом году этим ребятам пришлось нелегко, особенно Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву, у которых был реальный шанс выиграть Уимблдон, и я знаю, как многим они жертвуют ради карьеры. Безусловно, у них высокие цели, они хотят выигрывать «Шлемы».

Я не знаю, что будет дальше, и сосредоточусь на своих собственных делах. В этом году я показал там отличный результат и надеюсь, что смогу его повторить, но в следующий раз заработаю рейтинговые очки», — цитирует Норри Tne National News.

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