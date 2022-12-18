Андрей Рублёв — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Абу-Даби

Сегодня, 18 декабря, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом в финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала между Андреем Рублёвым и Стефаносом Циципасом.
Счёт личных встреч равный — 6-6 (6-5 в пользу Циципаса на турнирах уровня ATP). В прошлом сезоне теннисисты играли друг с другом трижды. Стефанос победил в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде и в полуфинале пятисотника в Астане, а Андрей взял верх на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине, благодаря чему впервые в карьере пробился там в плей-офф. Отметим, что все три этих поединка были трёхсетовыми.
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