Руне рассказал, что ему необходимо делать для достижения первой строчки мирового рейтинга

11-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне рассказал о действиях, которые он будет предпринимать для того, чтобы подняться на вершину мирового рейтинга.

«Безусловно, нужно дальше прибавлять. Дальше улучшать подачу, приём, всё, что возможно. И то же самое с психологией: сохранять хладнокровие в важные моменты, быть смелым. Есть много мелочей, которые очень важны.



Кроме того, теперь, когда я побывал в топ-10, будет ещё сложнее, потому что люди лучше узнают мою игру, поэтому я должен продолжать прогрессировать. Это будет весело и отличный опыт», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.

Напомним, Руне начинал этот сезон со 103-й строчки рейтинга ATP и по его итогам завоевал награду «Новичок 2022 года» от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).