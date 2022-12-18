Руне рассказал, что ему необходимо делать для достижения первой строчки мирового рейтинга
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11-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне рассказал о действиях, которые он будет предпринимать для того, чтобы подняться на вершину мирового рейтинга.
«Безусловно, нужно дальше прибавлять. Дальше улучшать подачу, приём, всё, что возможно. И то же самое с психологией: сохранять хладнокровие в важные моменты, быть смелым. Есть много мелочей, которые очень важны.
Кроме того, теперь, когда я побывал в топ-10, будет ещё сложнее, потому что люди лучше узнают мою игру, поэтому я должен продолжать прогрессировать. Это будет весело и отличный опыт», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.
Напомним, Руне начинал этот сезон со 103-й строчки рейтинга ATP и по его итогам завоевал награду «Новичок 2022 года» от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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