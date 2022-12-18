Кирьос — о миксте: меня развлекает, когда мужчина позволяет женщине играть на корте

Финалист Уимблдона австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о командном турнире United Cup, который начнётся в конце декабря.
«Я больше не играю так много микстов, но что мне нравится в микстах, так это то, что они для болельщиков. Это самое главное. Наблюдать за тем, как одни из лучших женщин в мире играют с лучшими мужчинами, великолепно. Это определённо развлекает, когда мужчина позволяет женщине делать своё дело, играть на корте.
На это весело смотреть.
«United Cup — просто прекрасное событие, когда женщины и мужчины объединяются, чтобы представлять свою нацию. Это чрезвычайно важно. И для болельщиков тоже. Собрать всех лучших спортсменов со всего мира вместе, я думаю, это особенное событие», — приводит слова австралийского теннисиста Eurosport.
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