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Кирьос — о миксте: меня развлекает, когда мужчина позволяет женщине играть на корте

Кирьос — о миксте: меня развлекает, когда мужчина позволяет женщине играть на корте
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Финалист Уимблдона австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о командном турнире United Cup, который начнётся в конце декабря.

«Я больше не играю так много микстов, но что мне нравится в микстах, так это то, что они для болельщиков. Это самое главное. Наблюдать за тем, как одни из лучших женщин в мире играют с лучшими мужчинами, великолепно. Это определённо развлекает, когда мужчина позволяет женщине делать своё дело, играть на корте.
На это весело смотреть.

«United Cup — просто прекрасное событие, когда женщины и мужчины объединяются, чтобы представлять свою нацию. Это чрезвычайно важно. И для болельщиков тоже. Собрать всех лучших спортсменов со всего мира вместе, я думаю, это особенное событие», — приводит слова австралийского теннисиста Eurosport.

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Теги Теннис ATP Ник Кирьос •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Eurosport

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