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Рублёв уступил Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Рублёв уступил Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби
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Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Циципас обыграл своего соперника со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Греческий теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Андрея Рублёва четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В матче за третье место уверенную победу одержал представитель Норвегии Каспер Рууд. Он в двух сетах расправился с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом — 6:1, 6:4. Призовой фонд турнира в Абу-Даби составил $ 250 тыс.

Абу-Даби (м). Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 14:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 2
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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