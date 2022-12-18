Эванс сравнил Джоковича с 14-летним подростком

27-я ракетка мира, британский теннисист Даниэль Эванс рассказал, как в этом месяце случайно встретился с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в теннисном клубе Пуэнте Романо в Марбелье (Испания).

«Новак был там, я немного понаблюдал за ним в спортзале и перекинулся парой слов. Когда вы смотрите на него в спортзале, он похож на гимнаста — видеть его растяжку, это как смотреть на 14-летнего подростка», — сказал Эванс в интервью Daily Mail.

В 2022 году 35-летний Новак Джокович стал чемпионом Уимблдона, Итогового турнира ATP, а также добился успеха на соревнованиях в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия).

В данный момент Джокович занимает пятое место в рейтинге ATP.