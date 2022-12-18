Алькарас уверен, что будет полностью готов к Открытому чемпионату Австралии

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не сомневается, что сможет найти свою игру до старта Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Я считаю, что ключ в том, чтобы много тренироваться, проводить достаточно часов на корте. Благодаря этому ты достигнешь своего лучшего уровня и будешь готов к сезону.

У меня есть месяц до Открытого чемпионата Австралии, так что я располагаю временем для тренировок, чтобы вернуть мой уровень, и считаю, что буду готов и 100 процентов поеду в Австралию», — приводит слова Алькараса France 24.

На прошедшем выставочном турнире в Абу-Даби Алькарас потерпел два поражения от Андрея Рублёва и Каспера Рууда. Он вернулся на корт после восстановления от травмы мышц живота, которая не позволила ему принять участие в Итоговом турнире ATP.