«Самый счастливый человек в мире!» Циципас — о Месси

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил восхищение игрой капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси в финале чемпионата мира в Катаре.

Аргентинцы в решающем матче одержали победу над сборной Франции (3:3, 4:2 пен.) и стали чемпионами мира.

«Месси непобедимый. Самый счастливый человек в мире!» — написал Циципас.

В прошедшем финале на счету Месси дубль и реализованный 11-метровый в серии послематчевых пенальти. Это первый Кубок мира для Месси и второй трофей со сборной (в 2021 году он выиграл Кубок Америки). С большой долей вероятности этот чемпионат мира был последним для 35-летнего футболиста.

Напомним, за два часа до начала финального матча Стефанос Циципас стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби, обыграв в финале россиянина Андрея Рублёва — 6:2, 4:6, 6:2.