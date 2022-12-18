Касаткина плачет после победы сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина выложила видео в социальных сетях, на котором в компании серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года, фигуристки Натальи Забияко, празднует победу сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира в Катаре.

На видеоролике спортсменка сидит в форме сборной Аргентины и не может сдержать слёз.

«Оставлю это здесь», — написала Касаткина.

Напомним, в решающем матче турнира аргентинцы победили сборную Франции (3:3, пен. 4:2), а лидер латиноамериканцев Лионель Месси сделал дубль.

25-летняя Касаткина является победительницей шести турниров WTA. В прошедшем сезоне Дарья продемонстрировала свой лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема» — дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос».