Касаткина плачет после победы сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022
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Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина выложила видео в социальных сетях, на котором в компании серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года, фигуристки Натальи Забияко, празднует победу сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира в Катаре.
На видеоролике спортсменка сидит в форме сборной Аргентины и не может сдержать слёз.
«Оставлю это здесь», — написала Касаткина.
Напомним, в решающем матче турнира аргентинцы победили сборную Франции (3:3, пен. 4:2), а лидер латиноамериканцев Лионель Месси сделал дубль.
25-летняя Касаткина является победительницей шести турниров WTA. В прошедшем сезоне Дарья продемонстрировала свой лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема» — дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос».
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