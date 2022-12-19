Тренер Иги Свёнтек рассказал об амбициях на сезон

Томаш Викторовски, тренер первой ракетки мира Иги Свёнтек, рассказал о намерениях на грядущий сезон и ответил, является ли победа на Уимблдоне для польской теннисистки приоритетом.



«Мы едем на каждый турнир за победой, и именно так я готовлю Игу, хотя, думаю, в этом году на Уимблдоне у неё не было ощущения, что она может выиграть. Я не буду отвечать, когда она это сделает, но так же, как в начале года я был убеждён, что эта девушка может стать №1, сейчас я понимаю, что однажды хорошие результаты на Уимблдоне придут.

Мы постоянно работаем над резаными подачами и игрой с лета, но нет причин перегружать тренировки элементами, которые, как видите, не пригодились, чтобы стать №1. Моя цель ясна: я хочу, чтобы Ига была технически цельным игроком, чтобы у нее были все инструменты, необходимые для победы, когда я закончу с ней работать. А я не знаю, когда это произойдёт», – приводит слова Викторовски польское издание Rzeczpospolita.