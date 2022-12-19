Рублёв: я путешествую, играю в теннис, хорошо провожу время, а где-то люди страдают

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о давлении, испытываемом из-за политической ситуации. Ранее мама игрока заявляла, что он плохо чувствует себя из-за многочисленных вопросов журналистов по теме политики.

«Я всегда стараюсь смотреть на реальность не со своей точки зрения, а с точки зрения переживаний людей, которые борются. В моём положении я не могу жаловаться. У меня есть всё в жизни: я могу путешествовать, играю в теннис, хорошо провожу время, и, очевидно, нельзя говорить, что я чувствую себя измученным из-за чего-то.

Это просто некрасиво перед людьми, которые действительно страдают. Конечно, у меня были разные чувства, но нельзя сравнивать это с реальной ситуацией, с тем, что переживают и чувствуют другие люди», — приводит слова российского теннисиста Clay Tennis.