Надаль эмоционально отреагировал на победу Аргентины в финале чемпионата мира

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира по футболу.

«Поздравляю Аргентину!!! Невероятно счастлив за стольких аргентинских друзей! Отпразднуйте, чемпионы», — написал Надаль в социальных сетях.

Аргентинские футболисты по ходу матча дважды вели в счёте, однако оба раза упускали преимущество. У победителей встречи отличились Анхель Ди Мария и лучший игрок ЧМ Лионель Месси (2). У французов хет-трик оформил лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе.

Судьба кубка решилась в серии пенальти. Аргентинские футболисты уверенно реализовали все четыре своих попытки, в то время как у чемпионов мира 2018 года игроки дважды не смогли забить с «точки». Победный 11-метровый на счету Гонсало Монтьеля.