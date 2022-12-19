Надаль эмоционально отреагировал на победу Аргентины в финале чемпионата мира

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира по футболу.
«Поздравляю Аргентину!!! Невероятно счастлив за стольких аргентинских друзей! Отпразднуйте, чемпионы», — написал Надаль в социальных сетях.
Аргентинские футболисты по ходу матча дважды вели в счёте, однако оба раза упускали преимущество. У победителей встречи отличились Анхель Ди Мария и лучший игрок ЧМ Лионель Месси (2). У французов хет-трик оформил лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе.
Судьба кубка решилась в серии пенальти. Аргентинские футболисты уверенно реализовали все четыре своих попытки, в то время как у чемпионов мира 2018 года игроки дважды не смогли забить с «точки». Победный 11-метровый на счету Гонсало Монтьеля.
- 19 декабря 2022
-
10:30
-
10:03
-
09:53
-
09:34
-
09:23
-
00:10
- 18 декабря 2022
-
23:16
-
23:09
-
22:47
-
22:46
-
21:48
-
21:26
-
20:36
-
19:29
-
18:41
-
16:47
-
16:13
-
15:45
-
15:01
-
14:27
-
13:23
-
13:09
-
12:20
-
11:47
-
11:42
-
11:22
-
10:32
-
09:34
-
09:19
-
06:00
- 17 декабря 2022
-
22:02
-
19:25
-
18:27
-
16:22
-
15:07